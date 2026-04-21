Российские оккупанты пытаются сосредоточить технику в руинах и ангарах, рассказали в 81 ОАэМБр (Фото: Скриншот видео / 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада / Telegram)

На Славянском направлении российские оккупанты пытаются приспособиться, используя для незаметного передвижения и логистики мобильные средства транспорта.

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде (81 ОАэМБр) Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Как отметили защитники, ситуация на Славянском направлении остается сложной.

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«Противник пытается адаптироваться, используя для скрытого перемещения и логистики мобильный транспорт — пикапы и мототехнику», — говорится в описании к опубликованному бригадой видео.

Впрочем, бойцы 81 ОАэМБр продолжают систематически «утилизировать ресурсы и живую силу врага».

«Наши пилоты FPV-дронов точно отрабатывают по бронетехнике, автотранспорту и мототранспорту противника. Технику враг пытается сосредоточить в укрытиях вблизи линии боестолкновения, в частности в руинах и ангарах», — отмечают защитники.

В 81 ОАэМБр отметили, что вражеские средства и живая сила врага последовательно уничтожается, поэтому наступательный потенциал врага существенно снижается.

6 марта в ДШВ ВСУ рассказали, что на Славянском направлении российские захватчики начали активно применять тяжелые бомбер-гексокоптеры, похожие на украинские Vampire, чтобы отвлекать внимание и усложнить разведку.

14 марта в 81 ОАэМБр сообщили, что российские войска готовят личный состав и бронетехнику к вероятному наступлению на Славянском направлении в Донецкой области.

По данным бригады, оккупанты продолжают давить, применяя тактику малых групп.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их практически по всей протяженности линии боевого соприкосновения длиной 1200 км.