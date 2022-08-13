На Славянском направлении украинские военные уничтожили два вражеских грузовика и личный состав оккупантов

13 августа, 14:19
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Пограничники и Силы обороны на Славянском направлении уничтожили два российских грузовика и личный состав оккупантов.

Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

«Пограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов», — говорится в сообщении.

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Также на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Северский Донец

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