На Славянском направлении оккупанты провели разведку боем, успеха не имели — сводка Генштаба

10 июля, 08:33
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 06:00 воскресенья, 10 июля.

Сейчас ситуация такова:

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций ВСУ, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

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Оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Краматорском направлении отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Враг совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаударов неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на недопущении продвижения украинских войск.

Оккупанты совершили обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа Искандер.

На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаударов. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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