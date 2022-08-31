Обстреливал крылатыми ракетами Николаев и Одессу. В Украине будут судить капитана-предателя с фгерата Адмирал Макаров
Российский фрегат Адмирал Макаров (Фото:Ad Meskens/Wikipedia)
В суд направлено дело в отношении украинского капитана, который перешел на сторону врага и обстреливал украинские города из российского фрегата Адмирал Макаров.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сотрудники бюро завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а сейчас командира российского фрегата Адмирал Макаров. Обвинительный акт направлен в суд.
В 2014 году он изменил клятве на верность народу Украины и остался на захваченной российскими оккупантами территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик присягнул РФ и продолжил службу в российском флоте.
В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене ( ч. 1 ст. 111 УК Украины), что предусматривает лишение свободы до 15 лет.
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