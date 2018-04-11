На шахте в Мирнограде в результате обрушения погиб горняк

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Обвал произошел на глубине 840 метров

Обвал произошел на глубине 840 метров

В Мирнограде Донецкой области на шахте Капитальная в результате обрушения погиб 48-летний рабочий.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Поступило сообщение о том, что на глубине 840 метров произошел обвал породы, в результате чего погиб один из горняков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины (ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет).

Ранее сообщалось, что на шахте в Днепропетровской области погиб горняк.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове