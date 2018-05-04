На шахте в Луганской области произошел прорыв подземных вод

В Луганской области на шахте Золотое (ГП Первомайскуголь) произошел прорыв шахтных вод, в результате возникла угроза затопления.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По данным ведомства, приток воды в шахте увеличился до 2 тыс. м куб. в час. Работники не успевают откачивать такой объем воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти.

Сейчас горные работы на шахте приостановлены, введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство.

По предварительным данным, причиной значительного увеличения объемов воды является прорыв воды из затопленных шахт Родина и Первомайск, расположенных на оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанных с шахтой Золотое.

Напомним, что в марте шахты Золотое и Карбонит в Луганской области оказались обесточены из-за непогоды. В результате под землей были заблокированы 176 горняков.