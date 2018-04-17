На шахте Покровская в Донецкой области произошел взрыв, есть пострадавшие

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Работа на аварийном участке шахты приостановлена
Фото: Pixabay

Работа на аварийном участке шахты приостановлена

На шахте Покровская в населенном пункте Удачное Донецкой области произошел взрыв.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Во время взрыва в шахте находилось 406 горняков, а на аварийном участке – 37. Семь шахтеров пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме.

По данным спасателей, произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Горняков доставили в больницы Краматорска и Мирнограда.

Напомним, 2 марта 2017 года в результате взрыва на шахте Степовая в Львовской области погибли восемь горняков.

Правоохранители Львовской области открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью

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