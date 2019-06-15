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На шахте Торецкуголь произошла авария, один из горняков погиб

Вчера, 09:35
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На шахте Торецкуголь произошла авария, один из горняков погиб - фото

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Авария на шахте произошла из-за выброса угольно-газовой смеси

В пятницу, 14 июня, в Донецкой области произошла авария на шахте Центральная ГП Торецкуголь.

Об этом со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям передает Интерфакс-Украина.

«На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы», — говорится в сообщении.

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Во время происшествия на аварийном участке находилось два горняка, одному из которых удалось самостоятельно выбраться. Тело второго позже было обнаружено спасателями.

Всего же в шахте работало 119 горняков.

«Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — отметили в ГСЧС.

Теги:   Донецкая область Авария Шахта

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