На шахте Торецкуголь произошла авария, один из горняков погиб
В пятницу, 14 июня, в Донецкой области произошла авария на шахте Центральная ГП Торецкуголь.
Об этом со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям передает Интерфакс-Украина.
«На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы», — говорится в сообщении.
Во время происшествия на аварийном участке находилось два горняка, одному из которых удалось самостоятельно выбраться. Тело второго позже было обнаружено спасателями.
Всего же в шахте работало 119 горняков.
«Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — отметили в ГСЧС.