На шахте Торецкуголь произошла авария, один из горняков погиб Вчера, 09:35 Цей матеріал також доступний українською wikimapia.org Авария на шахте произошла из-за выброса угольно-газовой смеси wikimapia.org

В пятницу, 14 июня, в Донецкой области произошла авария на шахте Центральная ГП Торецкуголь.

Об этом со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям передает Интерфакс-Украина.

«На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы», — говорится в сообщении.

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Во время происшествия на аварийном участке находилось два горняка, одному из которых удалось самостоятельно выбраться. Тело второго позже было обнаружено спасателями.

Всего же в шахте работало 119 горняков.

«Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность», — отметили в ГСЧС.