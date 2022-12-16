На шахтах Кривого Рога из-за обесточивания под землей находятся почти полтысячи горняков 16 декабря, 15:13 Последствия российского удара по Кривому Рогу, 16 декабря (Фото:Александр Вилкул / Telegram)

На шахтах Кривого Рога из-за обесточивания, вызванного ракетным ударом со стороны России, под землей оказались 596 горняков. Из них 112 уже вывели на поверхность, под землей остаются 484 человека.

Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Он уточнил, что работы по спасению горняков продолжаются.

«В шахтах на момент удара было 596 человек. Применен план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484. Работы продолжаются», — отметил Вилкул.

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Утром 16 декабря войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину. В ряде областей работало ПВО, в Харьковской и Днепропетровской областях попадание в инфраструктурные объекты.

В Киеве зафиксированы взрывы в трех районах украинской столицы — Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Часть областей Украины и крупных городов остались без электроэнергии, в Киеве перебои с водоснабжением.

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Погибли двое мирных жителей, еще восемь — пострадали.

