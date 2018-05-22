На Северном мосту в Киеве столкнулись три автомобиля, образовалась пробка

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Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась пробка
Фото: Информатор

Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась пробка

В понедельник, 21 мая, на Северном (Московском) мосту в Киеве произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей, передает Информатор.

Согласно сообщению, в результате столкновения пострадал пассажир Nexia. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Из-за ДТП в сторону Троещины образовалась пробка.

Как отмечается, авария произошла около 23:20. Столкнулись Audi Q7, Daewoo Nexia и Daewoo Lanos.

"Все автомобили двигались по мосту в сторону Троещины. По словам водителя Nexia, он двигался в крайнем левом ряду на не высокой скорости. В этот момент сзади на высокой скорости приближалась Audi. По неизвестным причинам Q7 на всем ходу врезался в Nexia, машину отбросило в отбойник, после чего в него врезался Lanos. Nexia получила серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

На месте работали экипажи патрульной полиции и медики.

Напомним, в Чернигове произошло ДТП с участием брата депутата облсовета, пострадал 11-летний мальчик.

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