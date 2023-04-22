Усиление обороны. На севере за неделю установлено более шести тысяч мин и вырыто три тысячи метров траншей — фото 22 апреля, 11:39 Украинские военные устанавливают мины (Фото:Сергей Наев/Facebook)

Силы обороны в течение недели в северных областях Украины обустроили несколько десятков противотанковых минных полей, в том числе установлено более шести тысяч мин, вырыто около трех тысяч метров траншей, более четырех тысяч метров противотанковых рвов.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

«Сейчас обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. Командиры подразделений и группировок войск от сержанта и до генерала выполняют возложенные на них задачи с высоким уровнем ответственности. Обстановка позволяет нам не только оттачивать боевое мастерство на полигонах, но и постоянно укреплять оборону», – отметил Наев.

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По его словам, также оборудованы несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники.