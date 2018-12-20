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На севере Крыма наблюдается скопление российской военной техники - СМИ

Сегодня, 16:03
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Военные машины на на трассе Симферополь-Армянск

Фото: скрин видео 15 минут

В районе административной границы на севере оккупированного Крыма наблюдается активное передвижение российской военной техники, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, в районе поселка Первомайское была замечена колонна российской военной техники (грузовики, БТР, артиллерийские установки и полевая кухня). Колонна по пути в Армянск несколько раз останавливалась, в том числе из-за аварии 19 декабря, когда перевернулся российский военный грузовик Урал.

Еще одна колонна двигалась со стороны Армянска к админгранице и разместилась у железнодорожного полотна в районе завода Крымский титан, в нескольких километрах от трассы Армянск-Херсон, сообщает издание.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что отслеживают ситуацию на севере Крыма. "Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий", – сказал представитель ГПСУ Олег Слободян.

Военный грузовик Урал опрокинулся в кювет на трассе Симферополь-Армянск

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что с конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до оккупированного Крыма и Приднестровья, 

Теги:   Российская военная техника Крым Россия

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