«ВСУ делают все возможное». На севере Харьковской области идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий 12 августа, 15:00 ВСУ делают все возможное для освобождения захваченных территорий Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На севере Харьковской области идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевского района.



Об этом в Facebook сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«В районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов продолжаются тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевщины. Вооруженные силы Украины делают для этого все возможное», — написал он.

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Он также отметил, что оккупанты из танков и минометов обстреляла Русскую Лозовую, Питомник, Дементиевку, Цуповку и Прудянку. Из артиллерии вели огонь по Дергачам, Слатино, Прудянке, Цуповке, Дементиевке, Новому, Питомнику и Русской Лозовой.

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