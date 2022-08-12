«ВСУ делают все возможное». На севере Харьковской области идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий

12 августа, 15:00
ВСУ делают все возможное для освобождения захваченных территорий Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

ВСУ делают все возможное для освобождения захваченных территорий Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На севере Харьковской области идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевского района.

Об этом в Facebook сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

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«В районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов продолжаются тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий Дергачевщины. Вооруженные силы Украины делают для этого все возможное», — написал он.

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Он также отметил, что оккупанты из танков и минометов обстреляла Русскую Лозовую, Питомник, Дементиевку, Цуповку и Прудянку. Из артиллерии вели огонь по Дергачам, Слатино, Прудянке, Цуповке, Дементиевке, Новому, Питомнику и Русской Лозовой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Бои Война России против Украины

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