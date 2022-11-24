На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о запрете РПЦ в Украине

24 ноября, 17:24
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Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 24 ноября, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины.

Авторы документа предлагают запретить как деятельность самой РПЦ, так и всех связанных с ней юридических лиц.

Действие всех документов, связанных с использованием принадлежащего Украине РПЦ имущества, предлагают прекратить досрочно.

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23 ноября народные депутаты из фракции Европейская солидарность внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории Украины.

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По словам народного депутата Ирины Фриз, целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, «ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима».

22 ноября правоохранители провели контрдиверсионные мероприятия в Киево-Печерской лавре.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

https://www.youtube.com/watch?v=oS5RdridU5w
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Верховная Рада РПЦ Московский патриархат Война России против Украины

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