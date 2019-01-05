На Рождество в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд Сегодня, 17:19 212 Цей матеріал також доступний українською Паровоз Л-4600 trainphoto.org.

По случаю Рождества, 6 января, Укрзализныця запускает праздничный ретропоезд №897Л в составе паровоза Л-4600, четырех пассажирских вагонов и вагона-ресторана.

Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

Паровоз Л-4600 был построен Луганским заводом в 1952 году.

Поезд отправится со станции Киев-Пассажирский в 12:50, а заканчиваться путешествие прибытием на главный вокзал столицы в 15:15.

Во время путешествия вокруг Киева пассажиры смогут увидеть пейзажи древней столицы, Днепр, грузовые и пассажирские станции и локомотивные депо.

После окончания путешествия пассажиры смогут бесплатно посетить выставку исторического подвижного состава, расположенную у 14-го пути станции Киев-Пассажирский.

Стоимость взрослого билета составляет 71,54 грн, детского - 61,15 грн. Их можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Для этого нужно отметить маршрут Киев - Караваевы Дачи.