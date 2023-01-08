В канун Рождества россияне обстреляли одну из украинских ТЭС 8 января, 13:40 Россияне обстреляли одну из украинских ТЭС (Фото:ДТЭК / Facebook)

В пятницу, 6 января, российские оккупанты в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая уже подвергалась террористическим обстрелам.

Об этом сообщили в ДТЭК в воскресенье, 8 января.

Отмечается, что в результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС.

Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

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В ДТЭК уточнили, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Там отметили, что для безопасности на предприятиях ДТЭК находятся только критически важные сотрудники