В канун Рождества россияне обстреляли одну из украинских ТЭС

8 января, 13:40
Поделиться:
Россияне обстреляли одну из украинских ТЭС (Фото:ДТЭК / Facebook)

Россияне обстреляли одну из украинских ТЭС (Фото:ДТЭК / Facebook)

В пятницу, 6 января, российские оккупанты в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая уже подвергалась террористическим обстрелам.

Об этом сообщили в ДТЭК в воскресенье, 8 января.

Читайте также:

Зеленский отметил лживость путинских заявлений о прекращении огня (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko) Слова россиян о прекращении огня оказались лживыми — Зеленский

Отмечается, что в результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС.

Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

Видео дня

В ДТЭК уточнили, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Там отметили, что для безопасности на предприятиях ДТЭК находятся только критически важные сотрудники

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел ДТЭК Инфраструктура ТЭС Рождество Рождественский святвечер Война России против Украины энергетическая инфраструктура

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X