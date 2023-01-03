«Не пройдут быстро». В Украине резко похолодает и ударят крепкие морозы — синоптик 3 января, 14:29 Погода в Украине в январе: когда придут морозы и как долго продлятся (Фото:Pixabay.com)

В четверг, 5 января, погода в Украине изменится: придет циклон с северо-запада, который принесет осадки.

Осадки в виде мокрого снега, затем дождя придут в западные, северные, частично центральные регионы и Харьковскую область. В остальных областях пока еще будет сухо или с незначительными осадками. Об этом рассказала Наталья Птуха, синоптик украинского Укргидрометцентра.

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Снижение температуры будет ощутимым по всей стране в пятницу, субботу и воскресенье (6−8 января).

Погода в Украине: когда выпадет снег

В четверг, 5 января, температура воздуха будет иметь плюсовые значения. В то же время они существенно снизятся по сравнению с началом недели. Погода будет сопровождаться порывами ветра в пределах 15−20 м/с, в Карпатах может быть до 25 м/с.

Уже в пятницу, 6 января, температура опустится до -1−6 градусов мороза. Ветер сменит направление на северное и северо-восточное. В северных и северо-восточных областях возможны осадки в виде снега. На севере, левобережной части, Черниговская, Сумская область 6 января температура может иногда опуститься до -10 градусов.

7 января ночью ожидается -7−13 градусов мороза, в дневные часы — 4−10 мороза. В западных областях снег выпадет в субботу вечером. На северо-востоке на Рождество (с 6 на 7 января) ночью ожидается до -14−20 градусов мороза. Морозная ночь на Рождество ожидается во всех регионах, включая южные.

В Карпатском регионе и южной части страны температура будет несколько выше — от +3 тепла до -4 мороза.

Как долго продлятся морозы и похолодание в Украине

«Рано прогнозировать, потому что сейчас разные расчетные модели дают разную информацию, поэтому не решимся четко говорить, отступят ли холода или усилятся. Пока знаем, что в ближайшие выходные усилятся морозы, и к этому нужно быть готовыми. Есть тенденция, что они не пройдут быстро, морозная погода будет сохраняться некоторое время, — рассказала эксперт. — На Рождество в северной части Украины, в восточных и частично центральных будет снег — в ночь с 6 на 7 число и 7 января. И поскольку температура будет морозной, то образуется снежный покров и некоторое время будет сохраняться».

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала, как долго продержатся рождественские морозы в Украине.