На Ровенском полигоне во время учений произошел взрыв: пострадал военнослужащий

Во вторник, 20 ноября, на полигоне в Ровенской области во время взрыва неизвестного предмета получил ранения военнослужащий 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.
Как сообщили в бригаде, военнослужащий получил ранения легкой степени тяжести, угрозы его жизни нет.
"Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь, он безотлагательно эвакуирован в ближайший госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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Сейчас на Ровенском общевойсковом полигоне продолжаются следственные действия с участием представителей военной службы правопорядка, военных прокуроров и полицейских.
Начальник пресс-службы оперативного командования Захид Анатолий Прошин в комментарии ЧаРівне сообщил, что инцидент произошел на их полигоне, однако бригада оперативного командования Захид не имеет к этому отношения.
Взрыв прогремел во время учений 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского, которая специально приехала на Ровенский полигон.
Журнал НВ
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