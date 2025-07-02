Как сообщают ученые, найденные бойцом зубы могли принадлежать мамонту, который обитал на Волыни более 12 тысяч лет назад. (Фото: www.facebook.com/RivneODA)

Украинскийвоеннослужащий во время службы в Ровенской области вблизи у белорусской границы нашел зубы мамонта.

Об этом 2 июля сообщили представители Ровенской ОГА.

Как говорят чиновники, во время обустройства позиций на севере Ровенской области военнослужащий по имени Сергей заметил участок почвы с необычным цветом и текстурой. Затем, начав расчищать землю, он обнаружил структуру, похожую на зуб.

«Сначала подумал, что это камень. Но рельеф и форма свидетельствовали, что это что-то гораздо более древнее», — рассказывает военнослужащий, который участвует в защите Украины от российских оккупантов с 2014 года.

Фото: www.facebook.com/RivneODA

Полномасштабное вторжение РФ в 2022-м застало Сергея в Сумской области. Впоследствии его подразделение передислоцировали в Ровенскую область, где он и совершил находку.

«На тот момент Сергей как раз проходил процедуру увольнения со службы. Об уникальной находке он сообщил Управлению по делам ветеранов Ровенской ОГА. Благодаря взаимодействию со специалистами, останки передали в Здолбуновский краеведческий музей», — заявили чиновники.

По словам директора учреждения Александра Чижевского, зубы могли принадлежать мамонту, который обитал на данной территории более 12 тысяч лет назад.

«Находка имеет не только историческую, но и символическую ценность. Это не просто палеонтологический артефакт, это история войны: защитник копает окоп — и натыкается на часть доисторической эпохи», — подытожил он.