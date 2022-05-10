Украинские защитники сбросили на оккупанта снаряд, чтобы помешать ему выстрелить из РПГ — видео 10 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською На военного РФ сбросили снаряд с беспилотника (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Бойцы СБУ жестко проучили российского оккупанта, решившего ударить по украинским защитникам из противотанкового гранатомета.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Соответствующее видео 15-го управления военной контрразведки обнародовал во вторник, 10 мая, советник главы МВД Антон Геращенко.

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На нем видно, как в момент, когда солдат РФ выстрелил из РПГ, на него сбросили с дрона снаряд, в результате чего захватчик был ликвидирован.

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