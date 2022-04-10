«Мы бьем их флот». В ВМФ России зарисовывают бортовые номера боевых кораблей, чтобы скрыть потери

10 апреля, 15:41
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Уничтоженный ВСУ российский корабль в порту Бердянска (Фото:Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS)

Уничтоженный ВСУ российский корабль в порту Бердянска (Фото:Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS)

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Российские боевые корабли, действующие в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера, чтобы скрыть понесенные ими потери.

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Об этом сообщил на брифинге советник главы ОПУ Алексей Арестович.

«Это, конечно, не потопленные боевые корабли, хотя неизвестно, но поврежденные точно. И поскольку они бывают однотипными, они хотят скрыть, какой именно корабль был поражен. Это значит, что мы бьем их военно-морской флот», — отметил он.

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В сводке Генштаба ВСУ 10 апреля сообщалось, что за время полномасштабной войны против Украины флот РФ потерял семь кораблей и катеров.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Черноморский флот РФ ВМФ РФ Российский корабль Алексей Арестович Война России против Украины

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