На Родину-мать утром установили тризуб

6 августа, 08:11
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Утром на щит монумента Родина-мать установили тризуб (Фото:Сергей Окунев / NV)

Утром на щит монумента Родина-мать установили тризуб (Фото:Сергей Окунев / NV)

Утром в воскресенье, 6 августа, на щит монумента Родина-мать установили тризуб вместо демонтированного ранее советского герба.

Об этом сообщил экс-министр культуры Александр Ткаченко.

«Это случилось. Украинский тризуб на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Спасибо всем, благодаря кому это произошло — доноры, проектанты, строители, скульптор, работники Музея войны, все, кто болел за эти изменения и поддерживал», — написал Ткаченко.

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По его словам, окончательно работы планируют завершить до 24 августа.

СМИ тем временем публикуют фото обновленного монумента.

https://www.facebook.com/dobronosov.yan/posts/pfbid0v8nBAqkfto9BMszeUA6gwGq871qHEjpqQU4QDdMRQFPaujobSa9MHy7kbv11hw4fl

Тризуб доставили к монументу еще утром 5 августа, но из-за погодных условий его подняли только частично, а остальные монтажные работы перенесли на утро.

1 августа со щита Родины-матери сняли советский герб — серп и молот.

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Еще летом 2022 года в Дії провели голосование относительно дальнейшей судьбы герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники голосования пожелали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский тризуб.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Александр Ткаченко Минкульт Тризуб Министерство культуры Декоммунизация в Украине Родина-мать Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины Война России против Украины Родина-мать

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