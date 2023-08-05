В Киеве начали монтаж Тризуба на щит Родины-матери

5 августа, 16:23
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На монументе Родины-матери начали монтаж Тризуба (Фото:НВ)

На монументе Родины-матери начали монтаж Тризуба (Фото:НВ)

Днем в субботу, 5 августа, в Киеве начали работы по установке Тризуба на щит монумента Родины-матери.

Об этом передает корреспондент NV с места событий.

Представитель компании, занимающейся установкой Тризуба, сообщил, что ориентировочно его будут поднимать сегодня после 18:00. Он объяснил, что порывы ветра мешают начать работу сейчас, поэтому поднятие Тризуба перенесли.

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Сам процесс подъема, говорит он, займет 15−20 мин, а закрепление — еще три часа.

1 августа со щита Родины-матери сняли советский герб — серп и молот.

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Родина-мать (Фото:Konstantin Brizhnichenko/Wikipedia) «Для этого есть все основания». Монумент Родина-мать в Киеве хотят переименовать на Украина-мать

Еще летом 2022 года в Дії провели голосование о дальнейшей судьбы герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники голосования пожелали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский Тризуб.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Декоммунизация в Украине Война России против Украины Дерусификация Родина-мать

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