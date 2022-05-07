Через реку Ирпень запустили восстановленный железнодорожный мост 7 мая, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Восстановленный железнодорожный мост через реку Ирпень (Фото:Сергей Лещенко/Telegram)

7 мая запустили восстановленный железнодорожный мост через реку Ирпень, которую российские оккупанты пытались форсировать в марте во время наступления на Киевском направлении.

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Об этом сообщил член наблюдательного совета АО Укрзалізниця Сергей Лещенко.

«Мост восстановлен в кратчайшие сроки благодаря героизму железнодорожников – за один месяц. Возобновлено движение по мосту через Ирпень по парному пути Киев — Бородянка. Впереди восстановление моста по непарному пути», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в субботу, 7 мая, утром по мосту проехала первая электичка, которая будет курсировать между Киевом и Ирпенем, Бучей и Бородянкой.

В открытии также приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава УЗ Александр Камишин.

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