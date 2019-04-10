На реализацию проекта Стена на границе с РФ уже потратили 1,3 млрд грн - Госпогранслужба Сегодня, 04:15 454 Цей матеріал також доступний українською ГПСУ Завершить строительство Стены обещают в 2021 году ГПСУ

По состоянию на 2019 год на реализацию проекта Стена на украинско-российской границе Государственная пограничная служба уже потратила 1,3 млрд грн.

Об этом Следствию.Инфо рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Стена должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривень. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривен, которые уже потратили на строительство, выделяются из государственной программы Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы, а также дополнительных источников финансирования.



По словам Слободяна, пока работы на границе возобновились.

"С 1 марта в Харьковской и Луганской областях и других участках, где позволяет состояние почвы, возобновились инженерные работы", - сказал он.

Ранее в ГПС заявляли, что проект Стена на границе с РФ реализован на 30%. При этом на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.

Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1,974 тыс. км.

В августе 2016 года прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.

В общей сложности НАБУ по подозрению в хищениях при строительстве объекта задержало восемь человек.