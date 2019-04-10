Иван Яковина
Новый военный диктатор. Два интереса Кремля в Ливии
Савелий Либкин
Женщина ни в чем не виновата. Пора нам кое-что признать  
Александр Пасхавер
Между Зеленским и Порошенко
Фредерик Кемп
Большая ставка Путина
Спецтема: Выборы президента Украины

На реализацию проекта Стена на границе с РФ уже потратили 1,3 млрд грн - Госпогранслужба

Сегодня, 04:15
454
Цей матеріал також доступний українською
На реализацию проекта Стена на границе с РФ уже потратили 1,3 млрд грн - Госпогранслужба - фото

ГПСУ

Завершить строительство Стены обещают в 2021 году

По состоянию на 2019 год на реализацию проекта Стена на украинско-российской границе Государственная пограничная служба уже потратила 1,3 млрд грн.

Об этом Следствию.Инфо рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Стена должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривень. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривен, которые уже потратили на строительство, выделяются из государственной программы Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы, а также дополнительных источников финансирования.

По словам Слободяна, пока работы на границе возобновились.

"С 1 марта в Харьковской и Луганской областях и других участках, где позволяет состояние почвы, возобновились инженерные работы", - сказал он.

Ранее в ГПС заявляли, что проект Стена на границе с РФ реализован на 30%. При этом  на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.  

Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1,974 тыс. км.

В августе 2016 года прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.

В общей сложности НАБУ по подозрению в хищениях при строительстве объекта задержало восемь человек.

Теги:   Олег Слободян Российско-украинская граница Проект Стена Госпогранслужба Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Вчера, 22:29

img
Член команды Зеленского отреагировал на обвинения в сотрудничестве с юристом Коломойского
Политика

Вчера, 14:25

img
Зрада отменяется. В ПАСЕ передумали делать шаг в сторону возвращения РФ в Ассамблею - депутат
Политика

Вчера, 17:09

img
Я вас не подведу: Зеленский поблагодарил военных и пообещал вернуть на родину украинских пленных

ТОП 3

События

8 апреля, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
16439
События

Вчера, 11:46

img
В Донецкой области подорвалась группа пиротехников: есть погибший и раненые
15344
События

8 апреля, 14:54

img
Киевский метрополитен выводит жетоны из обращения с 1 ноября
7881