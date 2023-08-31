На пути миссии МАГАТЭ вновь обнаружили российские мины — Тарнавский 31 августа, 20:36 Он также опубликовал видео работы украинских саперов. (Фото:Скриншоти видео командувач Тарнавський/Telegram)

Украинские саперы в четверг, 31 августа, обнаружили вражеские мины на пути миссии МАГАТЭ, которая провела ротацию на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Саперы из состава действующих на запорожском направлении подразделений обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии», — написал Тарнавский.

Видео дня

Он также опубликовал видео работы украинских саперов.

«Это один из этапов сегодняшней ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС», — пишет он.

3 августа Тарнавский сообщал, что украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции.

Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиванию, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.