Ситуация может перерасти в катастрофу. В Мининфраструктуры обвинили польские службы контроля в огромных очередях из фур на границе

4 сентября, 11:07
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На пункте пропуска Ягодин возникла 50-километровая очередь из 2400 транспортных средств (Фото:Mustafa Nayyem / Facebook)

На пункте пропуска Ягодин возникла 50-километровая очередь из 2400 транспортных средств (Фото:Mustafa Nayyem / Facebook)

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем обвинил польских фитосанитаров и ветеринаров в огромных очередях фур на границе.

Об этом замминистра написал в Facebook в субботу, 3 августа.

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По словам Найема, ситуация на украинско-польской границе становится критической и может перерасти в катастрофу: очереди грузовиков с украинской стороны в отдельных случаях достигают 45 км, водители живут на обочине вблизи пунктов пропуска, в ужасных условиях, по неделе и более, теряя при этом доход.

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«В очередях происходят потасовки, перевозчики угрожают блокировкой трассы. Главная причина этих очередей всем известна — это низкая эффективность работы польских служб, проводимых фитосанитарный и ветеринарный контроль», — написал Найем.

По словам Найема, не следует идеализировать ни пограничную, ни таможенную службы, но за последние четыре месяца их работа стала более эффективной.

"Главный показатель - сравнение длины очередей с украинской и польской стороны: если с нашей, на экспорт они достигают от 10 до 45 километров, то с польской стороны 5 километров - максимум", - пояснил замминистра.

Он уточнил, что количество работников обеих служб увеличилось почти в 1,5 раза, среднее время прохождения одного авто через украинские службы уменьшилось до 10-15 минут, проходят точечные реконструкции пунктов пропуска.

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«Наши службы готовы проверять больше и больше грузовиков каждый день. Но поток из тысячи автомобилей упирается в пробку на польской стороне», — констатировал Найем.

Он заявил, что с начала полномасштабного вторжения России фитосанитарный и ветеринарный контроль на польской границе замедлился в несколько раз. Как пример, заместитель министра привел пункт пропуска Дорогуск, где в докризисный период за сутки польские фитосанитарные и ветеринарные службы принимали около 80 грузовиков в сутки, а за последние пять дней — 12-25 грузовиков в день.

"Цинично, что на этом фоне польские перевозчики угрожают перекрывать трассы, требуют помогать ехать пустым грузовикам вне очереди. Они жалуются на конфликты в очередях и на агрессивное поведение наших водителей", — написал замминистра.

По его мнению, требовать внеочередного выезда польскими перевозчиками — «это яростная несправедливость», поскольку польский перевозчик благодаря эффективности украинских служб почти без очереди въехал в Украину и успевает за неделю совершить две «ходки», тогда как загруженный украинский перевозчик вынужден проводить в очередях до недели.

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«Анонсированные польскими перевозчиками блокировки трасс и акции протеста только усугубит ситуацию. Теперь наш экспорт может не просто быть притормозлен, но полностью остановлен на отдельных участках границы», — считает Найем.

Он подчеркнул, что украинская сторона многократно, на многих закрытых, открытых, совместных и двусторонних встречах предлагала простое решение — увеличить количество работников фитосанитарных и ветеринарных служб на польской стороне, предоставить украинских экспертов, которые помогали бы польским коллегам, или вывести этот контроль за пределы пунктов пропуска вглубь страны.

«Мы говорим честно, как есть: наш приоритет – увеличение объемов экспорта. Нам нужно торговать с миром. Без этого наша экономика не устоит до победы», — заявил замминистра инфраструктуры Украины.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid02SX8d4xYut1zA7mvGRaEk3Zvfa8txsSMxd87C9A9FPHB4emQiQs9GSEjWmpcAd7kKl
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Польша Граница Мининфраструктуры Украинско-польская граница Мустафа Найем Пограничный контроль Ягодин Очереди на границе Львовская область

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