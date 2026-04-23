В ГПСУ предупредили о возможных задержках на границе с Польшей (Фото: Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

На пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей может быть затруднено движение из-за ремонтных работ дорожного покрытия, которые продлятся с 09:00 пятницы, 24 апреля, до ориентировочно 1 июня.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в четверг, 23 апреля.

Там отметили, что ремонтные работы будут проходить в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска с украинской стороны и будут осуществляться на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд.

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Как сообщили в ГПСУ, движение транспорта будет организовано в двустороннем режиме с использованием одной полосы.

«В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций. Просим учесть информацию при планировании маршрута и выбирать оптимальное время для пересечения границы», — добавили в Госпогранслужбе.