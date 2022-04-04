На всех пунктах пропуска на границах Украины нет очередей — Госпогранслужба

4 апреля, 06:51
Цей матеріал також доступний українською
На пунктах нет ни машин, ни людей (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon)

На пунктах нет ни машин, ни людей (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon)

По состоянию на 6.00 понедельника, 4 апреля, во всех пунктах пропуска на границах Украины очереди отсутствуют.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины - Западная граница.

Война России против Украины - главные события 3 апреля

Видео дня

В пунктах пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Грушев, Краковец, Шегини и Смельница на границе с Польшей, по состоянию на утро 4 апреля очередей нет.

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/287004606943309?__cft__[0]=AZVZXvqZu_FuxvSZNQG7Q1lcxuU87AWwTToiI7HyqeiB5JrjnfPPk_63jrsfclX3BUYBikjeviPUMIfPOlN1QbIbd3vuR52F_LhEzj6rPrz77hCwVyZhhfYvO65lCqHxK6BloJjyBV8s4RQbLRVDcAGx&__tn__=%2CO%2CP-R
Читайте также:

За сутки уехали из Украины 14 тысяч граждан, а вернулись 19 тысяч (Фото:tygodnikpowszechny.pl) Во Львовскую область через польскую границу за сутки вернулось больше украинцев, чем уехало

На границе со Словакией в пунктах Малый Березный, Ужгород и Малые Селменцы тоже без очередей.

Отсутствуют очереди и на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой.

Читайте также:
Выезд украинцев в Латвию. Как и где пересечь границу, получить помощь, работу и где жить
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Граница Госпогранслужба Украины Украинско-польская граница Пограничный контроль Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X