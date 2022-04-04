На всех пунктах пропуска на границах Украины нет очередей — Госпогранслужба 4 апреля, 06:51 Цей матеріал також доступний українською На пунктах нет ни машин, ни людей (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon)

По состоянию на 6.00 понедельника, 4 апреля, во всех пунктах пропуска на границах Украины очереди отсутствуют.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины - Западная граница.



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В пунктах пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Грушев, Краковец, Шегини и Смельница на границе с Польшей, по состоянию на утро 4 апреля очередей нет.

На границе со Словакией в пунктах Малый Березный, Ужгород и Малые Селменцы тоже без очередей.

Отсутствуют очереди и на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой.

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