На псевдовыборах оккупантов в Украине выдвигались коллаборанаты, безработные и пенсионеры — Чесно 11 сентября, 17:41 Псевдовыборы прошли на захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей (Фото:flickr.com/photos/kiu_h1sa/)

На временно оккупированных регионах Украины россияне в воскресенье, 10 сентября, провели так называемые "выборы". В списках российских партий «баллотировались» граждане страны-агрессора, коллаборанты и безработные.

Об этом говорится в материале движения Чесно.

Псевдовыборы прошли на захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей соревновались четыре партии страны-агрессора: Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Списки кандидатов от Единой России возглавили так называемые «губернаторы» Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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В украинских Запорожской и Херсонской областях баллотировался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. От Коммунистической партии половина кандидатов безработных, а в среднем 20% в списках проживают в России, утверждает Чесно.

Инфографика: Чесно

В Запорожской области у 23,6% кандидатов на псевдовыборах местом жительства указана Россия. Среди них пятая часть — это люди, которые родились в Украине. Кое-кто успел взять российский паспорт после полномасштабного вторжения, в частности, пророссийский пропагандист Владимир Рогов.

Среди кандидатов в списках 25% - работники предприятий (преимущественно коммунальной собственности), 24% - представители оккупационных властей, 20% - безработные, 13% - медики и педагоги.

Больше всего известных предателей среди кандидатов на псевдовыборах от Единой России, например, так называемый «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий. Всего от Единой России, по данным Чесно, больше всего представителей оккупационных властей.

Партию Справедливая Россия возглавлял экс-депутат Мелитопольского горсовета Юрий Онищук.

Первым номером в списке Коммунистической партии идет крымский коллаборант, эксдепутат ВР Крыма Олег Слюсаренко. Почти половина кандидатов в списке — безработные и пенсионеры.

Первым в списке ЛДПР (Либерально-демократической партии) шел руководитель фракции ЛДПР в российской думе Леонид Слуцкий. 50% кандидатов в списке — граждане России, в том числе депутаты и работники государственных предприятий.

В Херсонской области ситуация похожая. Известные коллаборанты и представители оккупационных властей баллотировались от Единой России. Возглавляет список так называемый «и. о. губернатора» области Владимир Сальдо. В общей сложности 50% кандидатов — представители оккупационных властей.

Первым в списке ЛДПР, как и по Запорожской области, идет руководитель фракции ЛДПР в российской думе Леонид Слуцкий. Российские граждане составляют 28% кандидатов в списке.

Партию Справедливая Россия возглавляет экс-регионал Игорь Щепелин. В оккупационной ВГА занимает должность руководителя департамента внешней и внутренней политики. 85% кандидатов в списке безработных.

Коммунистическую партию ведет на псевдовыборах российский коммунист Рамиль Замалетдинов. Более половины кандидатов в списке также безработны.

В целом из кандидатов от четырех партий на псевдовыборах в Херсонской области 40% безработных, 24% — представители оккупационных властей (председатели ВГА, работники псевдоминистерств и департаментов), 17% — работники предприятий.

«Анализ Чесно списков партий свидетельствует о том, что ставку на псевдовыборах оккупанты делают на партию Единая Россия, которая является доминантной в России. Именно от этой партии баллотируются ТОП-предатели в обоих регионах, работники оккупационных органов власти и бюджетной сферы. Партия даже обнародовала программу развития регионов, а кандидаты активно ведут избирательную кампанию, обещая благосостояние и процветание», — говорится в материале.

Ранее Европейский Союз осудил проведение так называемых «выборов» во временно оккупированном Крыму, а также в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Государственный секретарь Энтони Блинкен говорил, что на всех, кто поддерживает фиктивные российские выборы на оккупированных территориях Украины, в том числе и на так называемых «международных наблюдателей», могут быть наложены санкции и визовые ограничения.