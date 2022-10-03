«Половины людей здесь уже нет». На псевдореферендуме оккупанты считали «голоса» даже тех, кто уехал — перехват СБУ 3 октября, 18:33 Псевдореферендум, который организовала РФ на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Российские оккупанты во время псевдореферендума посчитали даже «голоса» украинцев, которые выехали с временно оккупированной территории.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором эту информацию со своей женой обсуждал военнослужащий Псковской дивизии.

Жена рассказала ему последние новости о псевдореферендуме — «это все на*балово…».

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Захватчик в свою очередь поделился впечатлением о своем разговоре с местным населением оккупированного Донбасса: «Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет — уже уехали. А их голоса все равно посчитаны».

В СБУ подчеркивают, что даже зная о фейковости этих «референдумов», которые провела РФ на оккупированных территориях Украины, россияне вряд ли начнут сомневаться в том, что они «освободители».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.