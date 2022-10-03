«Половины людей здесь уже нет». На псевдореферендуме оккупанты считали «голоса» даже тех, кто уехал — перехват СБУ

3 октября, 18:33
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Псевдореферендум, который организовала РФ на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Псевдореферендум, который организовала РФ на оккупированных территориях Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Российские оккупанты во время псевдореферендума посчитали даже «голоса» украинцев, которые выехали с временно оккупированной территории.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором эту информацию со своей женой обсуждал военнослужащий Псковской дивизии.

Жена рассказала ему последние новости о псевдореферендуме — «это все на*балово…».

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Захватчик в свою очередь поделился впечатлением о своем разговоре с местным населением оккупированного Донбасса: «Местные здесь говорили, что половины людей здесь нет — уже уехали. А их голоса все равно посчитаны».

В СБУ подчеркивают, что даже зная о фейковости этих «референдумов», которые провела РФ на оккупированных территориях Украины, россияне вряд ли начнут сомневаться в том, что они «освободители».

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

В пятницу, 30 сентября, российский диктатор Владимир Путин подписал «указы» об аннексии захваченных территорий Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Ex4R1EzdOQY
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Псевдореферендум Война России против Украины

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