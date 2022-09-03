На псевдореферендум в оккупированной Снегиревке готовы прийти 8−10% жителей — Ким 3 сентября, 17:16 Город Снигиревка Николаевской области (Фото:Николаевская областная прокуратура)

На псевдореферендум во временно оккупированной Снегиревке Николаевской области придет около 160 человек, заявил глава ОВА Виталий Ким.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Давайте так — около 8−10% сказали, что они придут. Это еще не известно, что они скажут. Это из двух тысяч 160 человек придет и референдум проведут, но будет выглядеть не очень», — сказал Ким.

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Глава Николаевской ОВА добавил, что в городе на сегодняшний день ситуация остается удовлетворительной.

По его словам, до войны в Снигиревке проживало около 12 тысяч человек, осталось около 2 тысяч жителей.

В апреле ГУР сообщало, что в Снегиревке готовят референдум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму.

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