Поехали собирать дрова. В Николаевской области на противотанковой мине РФ подорвались трое мужчин, все погибли 22 марта, 17:30 Враждебная мина (Фото:ГСЧС)

В Николаевской области в деоккупированном Снигиревском районе трое мужчин подорвались на российской противотанковой мини. Они погибли.

Об этом сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

«Ужасная трагедия произошла сегодня в Снегиревском районе. Орковская противотанковая мина унесла жизни трех мужчин - 60-ти, 29-ти и 19-ти лет», - написал он.

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По его словам, жители села Садовое поехали полем к лесополосе собирать дрова, и в какой-то момент автомобиль взорвался. Все трое сразу погибли.

На месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС.