На проспекте Лобановского в Киеве Peugeot въехал в автобус

Во вторник, 20 марта, на проспекте Лобановского в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot и автобуса с пассажирами.
Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный.
"Водитель автомобиля Peugeot въехал в маршрутный автобус №220. Говорит, что просто не заметил (!) автобус", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате столкновения никто из людей не пострадал.
"К счастью, никто не пострадал, но пассажиры сильно недовольны", - добавили в сообществе.
Ранее сообщалось, что на трассе во Львовской области фура протаранила машину патрульной полиции.
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