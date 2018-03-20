На проспекте Лобановского в Киеве Peugeot въехал в автобус

В результате ДТП никто не пострадал

Во вторник, 20 марта, на проспекте Лобановского в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Peugeot и автобуса с пассажирами.

Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный.

"Водитель автомобиля Peugeot въехал в маршрутный автобус №220. Говорит, что просто не заметил (!) автобус", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате столкновения никто из людей не пострадал.

"К счастью, никто не пострадал, но пассажиры сильно недовольны", - добавили в сообществе.

Ранее сообщалось, что на трассе во Львовской области фура протаранила машину патрульной полиции.