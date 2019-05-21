На проспекте Глушкова в Киеве ночью сгорели сразу пять припаркованных автомобилей — видео Сегодня, 14:40 1209 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Никто из людей в результате происшествия не пострадал Нацполиция

В ночь на вторник, 21 мая, на проспекте Глушкова в Киеве в результате пожара пострадали сразу пять автомобилей.

Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, сначала загорелся Mercedes, однако вскоре пламя перекинулось на припаркованные рядом с ним машины.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник облил капот Mercedes горючим веществом, после чего поджег его.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Поджигателю грозит до десяти лет заключения.