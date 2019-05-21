На проспекте Глушкова в Киеве ночью сгорели сразу пять припаркованных автомобилей — видео
В ночь на вторник, 21 мая, на проспекте Глушкова в Киеве в результате пожара пострадали сразу
пять автомобилей.
Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, сначала загорелся Mercedes, однако вскоре
пламя перекинулось на припаркованные рядом с ним машины.
Никто из людей в результате происшествия не пострадал
Согласно
предварительным данным, неизвестный злоумышленник облил капот Mercedes горючим
веществом, после чего поджег его.
По данному факту
начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или
повреждение имущества) УК Украины. Поджигателю грозит до десяти лет заключения.