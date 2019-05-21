Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Евгений Быстрицкий
Между виртуальным и реальным. Давайте оценивать Зеленского серьезно
Георгий Тука
Почему досрочные выборы ВР — ошибка
Ксения Туркова
Миры Мартина. Что скрыто в сериале Игра престолов
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

На проспекте Глушкова в Киеве ночью сгорели сразу пять припаркованных автомобилей — видео

Сегодня, 14:40
1209
Цей матеріал також доступний українською
На проспекте Глушкова в Киеве ночью сгорели сразу пять припаркованных автомобилей — видео - фото

Нацполиция

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В ночь на вторник, 21 мая, на проспекте Глушкова в Киеве в результате пожара пострадали сразу пять автомобилей.

Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, сначала загорелся Mercedes, однако вскоре пламя перекинулось на припаркованные рядом с ним машины.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

Согласно предварительным данным, неизвестный злоумышленник облил капот Mercedes горючим веществом, после чего поджег его.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Поджигателю грозит до десяти лет заключения.

Теги:   Поджог Автомобили Пожар Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 19:53

img
Продолжает сериальное амплуа. Реакция на инаугурационную речь Зеленского
Политика

Сегодня, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп
Финансы

Сегодня, 10:50

img
Как курс гривни отреагировал на передачу власти от Порошенко к Зеленскому

ТОП 3

События

Сегодня, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8212
События

Вчера, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7806
События

Сегодня, 08:39

img
Даты тестирования и необходимые документы. Что нужно знать о ВНО-2019
7377