На проспекте Бандеры в Киеве в результате падения с моста погиб мужчина Сегодня, 09:59 Цей матеріал також доступний українською Информатор Пострадавший скончался в машине скорой помощи Информатор

В ночь на понедельник, 24 июня, в Киеве неизвестный мужчина около 40 лет упал с путепровода на улице Новоконстантиновской на проезжую часть проспекта Степана Бандеры.

Как сообщает Информатор, проезжающие мимо водители, увидев его, вызвали медиков, однако потерпевший в результате полученных травм скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Никаких документов при себе у погибшего не оказалось.

Был ли это несчастный случай или же мужчина решил свести счеты с жизнью, на данное время не установлено.