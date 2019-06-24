Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Алексей Бондарев
Что пили кельты и где похоронен Хмельницкий
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

На проспекте Бандеры в Киеве в результате падения с моста погиб мужчина

Сегодня, 09:59
Цей матеріал також доступний українською
На проспекте Бандеры в Киеве в результате падения с моста погиб мужчина - фото

Информатор

Пострадавший скончался в машине скорой помощи

В ночь на понедельник, 24 июня, в Киеве неизвестный мужчина около 40 лет упал с путепровода на улице Новоконстантиновской на проезжую часть проспекта Степана Бандеры.

Как сообщает Информатор, проезжающие мимо водители, увидев его, вызвали медиков, однако потерпевший в результате полученных травм скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Никаких документов при себе у погибшего не оказалось.

Был ли это несчастный случай или же мужчина решил свести счеты с жизнью, на данное время не установлено.

Теги:   Происшествие Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 12:38

img
Спецподразделение ВСУ впервые в истории прошло сертификацию НАТО
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео
Футбол

Сегодня, 16:32

img
Манчестер Юнайтед отказал ПСЖ в обмене своего лидера на Неймара — СМИ

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
33585
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
15874
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
14449

Новости Одессы

img
На проспекте Гагарина дерево упало прямо перед пешеходом
img
Еще в одном селе Одесской области ввели карантин из-за бешенства
img
На Фонтане из-за пожара в электрощитовой пришлось эвакуировать детский сад (фото)