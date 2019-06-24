На проспекте Бандеры в Киеве в результате падения с моста погиб мужчина
Сегодня, 09:59
В ночь на понедельник, 24 июня, в Киеве неизвестный мужчина около 40 лет упал с путепровода на улице Новоконстантиновской на проезжую часть проспекта Степана Бандеры.
Как сообщает Информатор, проезжающие мимо водители, увидев его, вызвали медиков, однако потерпевший в результате полученных травм скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Никаких документов при себе у погибшего не оказалось.
Был ли это несчастный случай или же мужчина решил свести счеты с жизнью, на данное время не установлено.