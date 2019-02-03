На пропускном пункте Гнутово задержали мужчину, который пытался вывезти взрывчатку с оккупированной территории Сегодня, 19:35 20 Цей матеріал також доступний українською ООС Обнаружены скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки ООС

На контрольно-пропускном пункте Гнутово в воскресенье, 3 февраля, задержали мужчину, который пытался провезти с временно оккупированной территории взрывчатку.

Как сообщили в штабе операции объединенных сил, 62-летний житель Мариуполя утром выехал на временно оккупированную территорию на личном автомобиле и после обеда возвращался из оккупированного Новоазовска назад. Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки Госпогранслужбы и сотрудники СБУ обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.



Водителя и автомобиль задержали. С какой целью он перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители.

В штабе ООС предположили, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций.

