На принадлежащем Британии острове убили ветерана АТО

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Тело добровольца обнаружили в сожженном автомобиле
Фото: COLIN DODD

Тело добровольца обнаружили в сожженном автомобиле

На острове Гернси в проливе Ла-Манш убили участника АТО, гражданина Латвии Мика Алпса.

Об этом сообщили на странице 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии.

Согласно имеющимся данным, останки Алпса были обнаружены в сожженном автомобиле.

"Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга - это резонансное событие", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Алпс служил в добровольческом батальоне в течение последних двух лет.

Напомним, 30 октября 2017 года в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

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