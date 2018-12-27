На Прикарпатье задержали организатора преступной схемы по хищению сжиженного газа Сегодня, 16:28 106 Цей матеріал також доступний українською Фото: прокуратура Во время обысков правоохранители изъяли наличные средства и золото

Правоохранители задержали в Ивано-Франковской области чиновника государственного предприятия, который организовал преступной схемы по хищению сжиженного газа.

Как сообщили в местной прокуратуре, он получал топливо по льготным ценам, после чего перепродавал его уже по рыночным через сети ГАЗС.

Кроме того, чтобы получить избыток газа, который можно реализовать, злоумышленник формировал заявки на якобы завышенные потребности для населения.

Во время следственных действий на территории Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей правоохранители изъяли более 300 кубометров сжиженного газа, "черновую" документацию, $500 тысяч, 22 тысячи евро, 240 тысячи гривен, а также золотые слитки на сумму более 8 млн гривен.

На данное время руководитель госпредприятия задержан. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.