На Прикарпатье в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали пять человек
В Снятинском районе Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Renault Trafic.
Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло на автодороге Черновцы - Стрый - Мамалыга в селе Лобковцы.
По данным правоохранителей, 21-летний мужчина за рулем Mercedes по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу движения, где врезался в другой микроавтобус.
В результате столкновения водитель Renault и четыре пассажира, в том числе грудной ребенок, были доставлены в больницу.