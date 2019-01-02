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На Прикарпатье в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали пять человек

Сегодня, 09:39
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Среди пострадавших есть ребенок

В Снятинском районе Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Renault Trafic.

Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло на автодороге Черновцы - Стрый - Мамалыга в селе Лобковцы.

По данным правоохранителей, 21-летний мужчина за рулем Mercedes по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу движения, где врезался в другой микроавтобус.

В результате столкновения водитель Renault и четыре пассажира, в том числе грудной ребенок, были доставлены в больницу.

Теги:   Ивано-Франковская область Прикарпатье ДТП

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