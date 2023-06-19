В Ивано-Франковской области девятилетнюю девочку изнасиловал и задушил собственный дядя — полиция 19 июня, 13:47 Правоохранители задержали злоумышленника (Фото:www.facebook.com/frankivsk.police)

В Ивано-Франковской области полицейские оперативно задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, в содеянном злоумышленник признался.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области в Facebook в понедельник, 19 июня.

Правоохранители рассказали, что в воскресенье, 18 июня в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель пгт Куты. Мужчина сообщил, что его девятилетняя дочь около 15:00 часов пошла к сестре, но так и не появилась там. Девочка исчезла, ее мобильный телефон находился вне зоны досягаемости.

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Работники полиции сразу начали поисковые мероприятия, привлекая весь личный состав Косовского районного отдела полиции.

Около 21:30 полицейские обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки.

В полиции заявили, что в ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник.

Как выяснили следователи, фигурант в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату — отцу девочки. Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина последовал за ним. Фигурант предложил сократить дорогу и так заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку.

Фото: www.facebook.com/frankivsk.police

Фото: www.facebook.com/frankivsk.police

Фото: www.facebook.com/frankivsk.police

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установить лицо, причастное к совершению тяжкого преступления. За несколько часов подозреваемого, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности и против собственности, задержали в пгт Куты.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное заключение.