На Прикарпатье около 30 человек почти два года держали в рабстве, среди них было трое малолетних детей

В Ивано-Франковской области полиция задержала группировку, которая незаконно удерживала в трудовом рабстве 32 человека.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, людей удерживали в течение двух лет под предлогом лечения их от алкоголизма и наркозависимости. Людей вынуждали тяжело работать.

Среди жертв злоумышленников было и трое малолетних детей в возрасте 1,5, семь и девять лет.

Правоохранители задержали шесть человек. Среди них 31-летний организатор и соучастники. Самому старшему из них 35 лет, а младшему - 22.

По данному факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Злоумышленникам грозит заключение от 5 до 12 лет лишения свободы. Освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь.