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На Прикарпатье офицер ВСУ вымогал взятку у подчиненного - военная прокуратура

Вчера, 11:35
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Военная прокуратура

Военного задержали после получения второй части взятки

В Киеве правоохранители уличили в коррупции офицера отдела морально-психологической работы одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Как сообщили в военной прокуратуре Западного региона, старший лейтенант попался на взятке в $1,5 тысячи.

Указанную сумму он вымогал у военнослужащего срочной службы за неявку того на службу без уважительных причин и за дальнейшее заключение контракта.

Фото: Военная прокуратура

Задержали офицера непосредственно после получения им второй части взятки.

Теги:   Коррупция Украинские военные Ивано-Франковская область

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