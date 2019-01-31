На Прикарпатье офицер ВСУ вымогал взятку у подчиненного - военная прокуратура Вчера, 11:35 234 Цей матеріал також доступний українською Военная прокуратура Военного задержали после получения второй части взятки Военная прокуратура

В Киеве правоохранители уличили в коррупции офицера отдела морально-психологической работы одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Как сообщили в военной прокуратуре Западного региона, старший лейтенант попался на взятке в $1,5 тысячи.

Указанную сумму он вымогал у военнослужащего срочной службы за неявку того на службу без уважительных причин и за дальнейшее заключение контракта.

Фото: Военная прокуратура

Задержали офицера непосредственно после получения им второй части взятки.