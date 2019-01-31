На Прикарпатье офицер ВСУ вымогал взятку у подчиненного - военная прокуратура
Вчера, 11:35
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В Киеве
правоохранители уличили в коррупции офицера отдела морально-психологической
работы одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
Как сообщили в
военной прокуратуре Западного региона, старший лейтенант попался на взятке в $1,5 тысячи.
Указанную сумму
он вымогал у военнослужащего срочной службы за неявку того на службу без
уважительных причин и за дальнейшее заключение контракта.
Фото: Военная прокуратура
Задержали офицера
непосредственно после получения им второй части взятки.