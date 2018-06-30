На Прикарпатье более 200 домов подтопило в результате непогоды

Также в результате непогоды повреждено 14 км дорог местного значения и 3 моста

В результате непогоды на Прикарпатье подтоплены более 200 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Ивано-Франковской области из-за сильных дождей, прошедших на территории различных районов области 28 июня зафиксировано подтопление жилых и административных зданий, приусадебных участков, придомовых территорий и сельскохозяйственных угодий.

"Всего подтоплено: 202 жилых здания, 8 подвальных помещений жилых домов, 20 придомовых территории, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.

Также в результате непогоды повреждено 14 км дорог местного значения и 3 моста.

"По оперативной информации по состоянию на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Прикарпатье продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов.