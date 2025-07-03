«На причале работали люди». Россия ударила по порту Одессы ракетой Искандер, двое погибших, среди раненых есть иностранцы

3 июля, 14:55
Российский дивизион Искандер-М (Фото: Оперативное командование Север/Facebook)

В Одессе в результате российского ракетного удара по порту погибли два человека — докер-механизатор и водитель грузовика, еще шесть человек получили ранения.

Об этом в четверг, 3 июля, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Сегодня днем ракета Искандер попала в район одного из причалов Одесского морского порта. На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи», — сообщил он.

По его словам, среди раненых — работники одного из портовых операторов и водитель.

«Еще двое — граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Людям оказывается вся необходимая помощь», — подчеркнул Алексей Кулеба.

В результате вражеской атаки также повреждены объекты инфраструктуры, среди которых портальные краны, техника, склады.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий подчеркнул, что страна-агрессор Россия обстреливает украинские порты четвертый год подряд.

«Этот обстрел еще одно свидетельство, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан», — подчеркнул он.

Кулеба призвал международное сообщество к жесткой реакции, отметив, что мир не может не реагировать на целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру.

Ранее 3 июля Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели на Одессу. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил взрывы, а также сообщил, что на город направляется вражеский разведывательный дрон.

Впоследствии глава ОВА Олег Кипер сообщил, что войска страны-агрессора России ударили баллистикой с кассетными боеприпасами по припортовой инфраструктуре Одессы, погибли два человека, еще трое — получили ранения.

