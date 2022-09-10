Сотрудница предприятия ракетно-космической отрасли оказалась агентом ФСБ — СБУ

10 сентября, 10:58
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Шпионка передавала РФ информацию о новейших украинских разработках в военной сфере (Фото:СБУ)

Шпионка передавала РФ информацию о новейших украинских разработках в военной сфере (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли Днепра в работе на российские спецслужбы.

Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленница передавала ФСБ информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов.

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СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Кроме того, она также корректировала ракетные обстрелы города и собирала для противника разведданные о позициях Сил обороны.

«Предательница — 62-летняя местная жительница. Она пошла на сотрудничество с РФ из-за своих пророссийских взглядов. Женщина ждала прихода „русского мира“ в Днепропетровскую область и всячески демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1568497221343256576

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения), шпионке грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Днепропетровская область Российская агентура Война России против Украины

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