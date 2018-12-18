На Позняках в Киеве неизвестный сжег ночью два автомобиля
Сегодня, 10:59
532
В ночь на вторник, 18 декабря, во дворе дома на улице Анны Ахматовой в Киеве сгорели два автомобиля.
По словам одного из местных жителей, ставшего свидетелем инцидента, к припаркованному BMW подошел мужчина в темной одежде и бросил на капот горящий сверток, передает Информатор.
После этого злоумышленник убежал, а огонь перекинулся на стоящий рядом Hyundai Santa Fe.
Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пожар, однако огонь успел нанести автомобилям существенный ущерб.