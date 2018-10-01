На Порошенко подали в суд из-за "вмешательства" в деятельность церкви

Общественная организация Неправительственная организация верховенство права подала иск в суд из-за возможного вмешательства президента Украины Петра Порошенко в деятельность церкви.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.

Согласно сообщению, истец считает, что Порошенко, подписав и направив обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, превысил свои полномочия и вмешался в деятельность церкви и религиозных организаций.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание по делу против Порошенко назначено на 13 ноября.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой и независимой православной церкви.

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В Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержали обращение президента. В то же время церковь Московского патриархата резко раскритиковала эту инициативу.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской церкви.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинскую православную церковь после дарения ей Томоса от Вселенского патриарха.