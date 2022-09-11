В Полтавской области силы ПВО сбили российские ракеты — ОВА

11 сентября, 20:01
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Силы ПВО сбили российскую ракету в Полтавской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Силы ПВО сбили российскую ракету в Полтавской области (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Кременчугским районом Полтавской области в воскресенье, 11 сентября.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Кременчугский район. Силы ПВО сбили вражеские ракеты. Остаемся в укрытиях», — говорится в его Telegram.

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По состоянию на 20:11 воздушная тревога — по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Полтавская область ПВО Кременчуг Ракетные удары Война России против Украины

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