СБУ заявила о задержании несовершеннолетнего агента РФ, который готовил двойной теракт в Кременчуге
СБУ предотвратила двойной теракт в Полтавской области (Фото: СБУ)
СБУ заявила о задержании несовершеннолетнего, которого подозревают в подготовке двойного теракта со взрывами возле отделения полиции в Кременчуге в Полтавской области по заданию РФ.
Об этом СБУ сообщила во вторник, 21 апреля, в своем Telegram.
Там отметили, что он намеревался заложить два самодельных взрывных устройства возле местного отделения полиции с расчетом на повторный подрыв после прибытия экстренных служб.
Благодаря оперативным действиям силовиков взрывчатку удалось обезвредить еще до реализации замысла, а самого фигуранта задержали во время закладки устройств, подчеркнули в СБУ.
По версии следствия, 17-летнего ученика лицея завербовали через Telegram-каналы, где он искал подработку, после чего он по указаниям куратора из РФ приобрел компоненты и собрал взрывчатку в арендованном гараже.
У него изъяли остатки взрывчатых материалов и средства связи с доказательствами контактов с российским куратором, отметили в спецслужбе.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.