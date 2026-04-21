СБУ заявила о задержании несовершеннолетнего агента РФ, который готовил двойной теракт в Кременчуге

СБУ заявила о задержании несовершеннолетнего, которого подозревают в подготовке двойного теракта со взрывами возле отделения полиции в Кременчуге в Полтавской области по заданию РФ.

Об этом СБУ сообщила во вторник, 21 апреля, в своем Telegram.

Там отметили, что он намеревался заложить два самодельных взрывных устройства возле местного отделения полиции с расчетом на повторный подрыв после прибытия экстренных служб.

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Благодаря оперативным действиям силовиков взрывчатку удалось обезвредить еще до реализации замысла, а самого фигуранта задержали во время закладки устройств, подчеркнули в СБУ.

По версии следствия, 17-летнего ученика лицея завербовали через Telegram-каналы, где он искал подработку, после чего он по указаниям куратора из РФ приобрел компоненты и собрал взрывчатку в арендованном гараже.

У него изъяли остатки взрывчатых материалов и средства связи с доказательствами контактов с российским куратором, отметили в спецслужбе.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.